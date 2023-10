Palestijnen doden en gijzelen Israeliers

Vanuit Gaza is een ongekende aanval geopend op Israel. Palestijnen zijn geïnfiltreerd in Israël en doden daar zoveel mogelijk mensen. Er zouden ook gijzelingen gaande zijn.

De Israëlische politiecommissaris Kobi Shabtai kondigde in een verklaring aan: “We bevinden ons in een staat van oorlog. We worden geconfronteerd met een massale aanval vanuit de Gazastrook. Er zijn momenteel 21 actieve locaties in het zuiden van Israël. De Yamam-organisatie voor terrorismebestrijding is ter plaatse." Er zijn honderden raketten afgeschoten op Israel.

Het lijkt er op dat de Israëlische veiligheidsdiensten, doorgaans goed geïnformeerd, overvallen zijn door de oorlogshandelingen. Er wordt een grote wraakactie van Israël verwacht.

Israel heeft het leger in staat van paraatheid gebracht en reservisten spoeden zich naar hun onderdelen.