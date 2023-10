Hugo Borst en Catherine Keyl bedankten al voor de eer: Chaos bij 50PLUS in weekend van de waarheid

Afgelopen weekend moest de politie er nog aan te pas komen om de chaos op het partijcongres van 50PLUS in goede banen te leiden. Komende maandag is de dag van kandidaatstelling, de deadline voor het inleveren van de kandidatenlijst. De tijd dringt dus voor de kibbelende partijleden.

De soap duurt nog altijd voort. Kandidaat-lijsttrekker Gerard van Hooft, die vorige week door de politie werd buitengezet, is nog altijd ziedend. "Het partijbestuur heeft de politie op me afgestuurd", zegt Van Hooft tegen RTL Nieuws. "In de hal stonden leden te schreeuwen en te huilen. Er zijn heel veel leden die mij op nummer 1 willen."

'Baantjesjagers en vriendjespolitiek'

Hij wordt door partijvoorzitter (en oud-Feyenoord-voorzitter) Jorien van den Herik beticht van 'baantjesjagen'. Het bestuur schuift tegenkandidaat Ellen Verkoelen naar voren. “Vriendjespolitiek is het!”, aldus Van Hooft. “Ellen heeft iets voor het bestuur geregeld, dus nu krijgt ze dit baantje er voor terug. Ik ben al acht jaar actief voor de partij. En dan krijg je stank voor dank. Het bestuur maakt alles kapot."

Catherine Keyl zegt nee

Verkoelen is bepaald niet de eerste keus van het bestuur. Verschillende BN'ers bedankten voor de eer. Zo vroeg Van den Herik oud tv-presentatrice Catherine Keyl voor het lijsttrekkerschap. "Tuurlijk was ik een beetje vereerd. Ik wil maatschappelijk relevant bezig zijn en me inzetten voor ouderen. Ik heb er echt een paar weken over getwijfeld of ik het zou doen, maar ik zag het niet zitten, zo in mijn eentje. En: ik ben heel slecht in ruzie maken."

Hugo Borst wil ook niet

Sportcommentator Hugo Borst, die zich inzet voor ouderenwelzijn, werd gevraagd als lijstduwer, maar wilde ook niet. "Ik word vaker gevraagd vanwege mijn inzet voor ouderen en ik heb ook wel eventjes getwijfeld. Maar ik ga het niet doen", vertelde hij.

'Ruziemaken zit in het DNA van de partij'

Het ruziemaken is een traditie volgens 50PLUS-watcher Joep Boerboom, die de partij al vanaf de oprichting in 2011 volgt en een boek schreef over 50PLUS. "Toen ik begon met de opdracht stond de partij er hartstikke goed voor. Tien zetels in de peilingen, mede dankzij partijleider Henk Krol. Maar ik had mijn eerste zin nog niet op papier, of het donderde in elkaar. Vanwege: ja, ruzies."

“Ruzie maken zit in het DNA van de partij”, aldus Boerboom. "Er is een harde kern, die het DNA bepaalt." Hij herinnert zich een vechtpartij bij een lokale afdeling. "Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt. Ze weten altijd weer hun eigen ruiten in te slaan."

Leeftijd speelt mee

Ook de leeftijd speelt mee, volgens de auteur. "Het nadeel van oudere mensen is, dat ze een carrière achter zich hebben. Ze vinden zichzelf heel wat en eisen dus ook sneller hoge posities op. En oudere mensen hebben veel tijd over. Dus alle tijd om de statuten en het reglement door te vlooien en elkaar vliegen af te vangen."

Komt het nog goed?

Schrijver Boerboom denkt dat het niet meer goedkomt met de partij. Het ledenaantal is gedecimeerd van 10.000 naar 1000. "Leden grappen daar ook over: de natuur helpt daar ook wel een handje aan mee." En dat terwijl er een groot kiezerspotentieel is.

Groot kiezerspotentieel

Politiek commentator Frits Wester is het hiermee eens: "Er zijn veel ouderen in ons land, en als de partij zich in zou zetten op die thema's waar ouderen zich zorgen over maken, noem pensioenen en ouderenzorg, zouden ze best wat zetels kunnen halen." Wester besluit: "Helaas zie je, en dat zag je ook met andere ouderenpartijen die ons land heeft gekend, een grote gemeenschappelijke deler: ruzie maken."