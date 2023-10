Qatar bemiddelt voor vrijlating vrouwen en kinderen

Qatar, een van de grootste sponsors van Hamas, probeert de vrijlating vrouwelijke gijzelaars en kinderen in handen van Hamas en gegijzeld in Gaza te bereiken. Naar verluidt zou Israël in ruil vrouwelijke Hamasgevangenen moeten vrijlaten. Er zitten 36 vrouwen en kinderen gevangen in Israel.

De onderhandelingen, die Qatar sinds zaterdagavond in coördinatie met de Verenigde Staten voert, verlopen “positief”, aldus bronnen tegen de Israëlische krant Haaretz, die over de gesprekken is ingelicht.