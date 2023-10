Het ‘menselijk schild’ van Hamas: als Israël blijft bombarderen, dreigen zij één voor één geëxecuteerd te worden

Volgens Hamas zijn sommige van de gijzelaars die de terreurgroep heeft ontvoerd naar Gaza al omgekomen door Israëlische bommen. Maar Hamas dreigt ook gijzelaars een voor een dood te schieten als Israël doorgaat om zonder aankondiging huizen van burgers te verwoesten.

Abu Obayda, de woordvoerder van de Al Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas, dreigt ermee dat dat ze Israëlische gijzelaars zullen executeren als Israël Gaza blijft bombarderen.

“Elke aanval op onschuldige burgers zonder voorafgaande waarschuwing zal worden beantwoord met de executie van een gijzelaar, en we zullen gedwongen worden deze executie uit te zenden”, zegt Abu Obeida. “We betreuren dit besluit, maar we houden de zionistische vijand (Israël, red.) en hun leiderschap hiervoor verantwoordelijk”, zegt hij in een opgenomen audioboodschap.