Oprichter BBB wil nu ook eigen omroep

Wim Groot Koerkamp, een van de twee bedenkers van politieke partij BBB is bezig met de oprichting van een aspirant-omroep, waarmee hij ruimte wil krijgen op de publieke netten. De doelstelling is dezelfde als bij BBB: de kloof dichten tussen stad en platteland. In de praktijk van BBB komt dat neer op het verdedigen van de belangen van de landbouwsector.

Om de aspirant-status te bereiken zijn 50.000 leden nodig. ‘Dat moet mogelijk zijn. We hebben wel voor hetere vuren gestaan’, aldus Groot Koerkamp tegen het FD

Hij bedacht BBB samen met Henk Vermeer, die nu de Kamer in gaat namens BBB. Ze waren samen eigenaar van reklamebureau ReMarkAble uit Deventer.

Samen met Caroline van der Plas gaven ze vorm aan BBB. Vermeer is campagneleider voor BBB bij de komende verkiezingen en staat zelf op plek vier van de kandidatenlijst.

Nadat BBB in 2021 met één zetel in de Tweede Kamer verscheen, besloot Groot Koerkamp zich terug te trekken, onder andere om geen verdere voeding te geven aan de geruchten dat BBB mede werd gefinancierd door klanten van ReMarkAble.