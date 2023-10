‘Make Falafel, not War’: Pro-Palestina-demonstranten kwaad om Joodse ‘provocatie’ met reclamevliegtuigjes

Een ludieke actie boven de bomvolle Dam in Amsterdam schoot vele duizenden demonstranten die zondagmiddag met Palestijnse vlaggen zwaaiden in het verkeerde keelgat. Reclamevliegtuigjes volgen over met de teksten 'Love Humus, not Hamas', 'Make Falafel, not War' en 'Shalom Salaam'.

Hier en daar wordt er gelachen, maar de meesten vinden de actie totaal ongepast. “Dit is totaal niet nodig”, zegt de Amsterdamse Nadia (34) tegen De Telegraaf. “Dit is een vredelievende, mooie demonstratie tegen een bloedbad dat in Gaza wordt aangericht. En dan kom je met zoiets.” Een andere vrouw met Palestijnse vlag foetert: “De zionisten sturen dit op ons af.”

Een groep anonieme 'Joodse jongemannen' heeft de actie bedacht. “De actie is bedoeld als een knipoog, een beetje luchtigheid kan geen kwaad in donkere tijden. Zij leggen er ook de nadruk op dat Hamas hier het probleem is, niet het hele Palestijnse volk”, zegt woordvoerder Channa-Claire Judell van de pro-Israël-organisatie StandWithUs. “Wij houden ook van humus en falafel, zo slecht zijn we niet”, voegt een van de bedenkers er via Judell aan toe.

Demonstrant Mustafa (34), die als fiscalist werkzaam is bij de Belastingdienst, ziet geen uitgestoken hand in de actie. “Het is een provocatie. Als ze zo graag vrede willen, hadden ze dat in 1948 wel direct gezegd. Maar ze hebben honderdduizenden Palestijnen van hun land verdreven.” Hij wijst de terreur van Hamas af, en is kritisch over de gang van zaken rond de demonstratie. “We mochten niet naar het Jonas Daniël Meijerplein omdat dit in de ’Joodse buurt’ zou liggen. Maar er zijn toch geen Joodse en islamitische buurten in Nederland?”