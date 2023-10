CIDI plaatst billboards langs snelwegen met foto’s gijzelaars

Het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, laat op billboards langs twintig snelwegen in Nederland een week lang digitale posters zien met foto's van mensen die door Hamas zijn ontvoerd. Het gaat onder meer om foto's van jonge kinderen. Met de actie wil het CIDI, dat hiervoor samenwerkte met verschillende andere Joodse organisaties, voorbijgangers "attent maken op de ontvoeringen" en hen bewust maken van "de noodzaak van Israëls operatie in Gaza".

"Met deze actie willen wij aangeven dat het voor Israël essentieel is dat de gegijzelden terug naar huis komen en dat situaties als deze in de toekomst nooit meer voor kunnen komen", schrijft de organisatie op X, voorheen Twitter. "Hamas is een terreurorganisatie. De operatie in Gaza is gericht tegen Hamas. CIDI betreurt ieder onschuldig burgerslachtoffer."

Volgens het CIDI bevinden bijna tweehonderd Israëli's zich momenteel in de Gazastrook na door Hamas te zijn meegenomen. CIDI-directeur Naomi Mestrum hoopt met de billboards de Nederlandse regering, de Europese Unie en ngo's aan te sporen "alles op alles te zetten om de gegijzelden terug te halen".