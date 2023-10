Veroordeelde IS’er werkte jaar lang voor Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland heeft een jaar lang een medewerker gehad die is veroordeeld voor lidmaatschap van de terroristische organisatie Islamitische Staat. De 39-jarige vrouw werkte op vrijwillige basis als juridisch medewerker bij de organisatie en had toegang tot persoonsdossiers en andere gegevens van vluchtelingen, meldt de NOS.

De NOS heeft de vrouw, die anoniem wil blijven, gesproken. "Tegenover de cliënten die op mijn spreekuur kwamen heb ik ook nooit het gevoel gehad van 'oeps'. Ik deed het werk met goede intenties", zegt ze. "Als je intenties zuiver zijn, hoef je niet achterom te kijken."

In 2019 werd de vrouw veroordeeld tot dertig maanden celstraf, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Rotterdam achtte bewezen dat ze in 2015 hoogzwanger naar Bagdad is afgereisd om zich aan te sluiten bij IS.