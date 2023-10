Terreur: Honderden doden na Israëlische luchtaanval op ziekenhuis

Een christelijk ziekenhuis in Gaza is getroffen door een massaal bombardement. Van het ziekenhuis is niet veel over. Et zijn honderden doden.

Volgens Al Jazeera zijn er minstens vijfhonderd doden gevallen. Het gebouw brandt nog steeds, zeggen artsen van het ziekenhuis. Haaretz schrijft dat de Palestijnse autoriteiten minstens tweehonderd doden melden. Beide aantallen zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.

Het Al Ahli Arab-ziekenhuis staat in Gaza-Stad, in het noorden van de Gazastrook. In het ziekenhuis zouden gewonde en gevluchte mensen aanwezig zijn geweest