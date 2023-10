Hoge Amerikaanse ambtenaar treedt af vanwege Israel-beleid Biden

Een hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ontslag genomen vanwege zijn verzet tegen militaire hulp aan Israël tijdens het conflict met Hamas.

De functionaris, Josh Paul, bekritiseerde de reactie van de regering-Biden en beschreef deze als ‘intellectueel failliet’ en ‘kortzichtig’.

In een zeldzame daad van publieke onenigheid plaatste Paul zijn ontslagbrief online, waarin hij de reactie van de regering bekritiseerde als ‘intellectueel failliet’. Hij denkt dat er vooringenomenheid in de richting van Israël is.

President Biden heeft Israël gedurende het hele conflict consequent gesteund en Hamas veroordeeld voor zijn aanvallen. Het aftreden van Paul benadrukt een meningsverschil binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken over het Amerikaanse beleid ten aanzien van Israël.