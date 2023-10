Caroline van der Plas wil de slaande ruzie met ex liever niet in de media

Voor Caroline van der Plas trouwde met 'haar grote liefde', de jong gestorven Jan, was ze getrouwd met Dennis Grippeling, de vader van haar kinderen. Terwijl Caroline heel open is over de leuke dingen van haar privéleven (je zou zelfs kunnen zeggen dat ze er mee te koop loopt), wil ze liever niet dat de vechtscheiding met Grippeling aandacht krijgt. Caroline zet haar moeder, kinderen en broer in om sympathieker te worden gevonden, maar de media mogen niet beginnen over Dennis.

De scheiding tussen Van der Plas en Grippeling veroorzaakte veel rumoer. Ook toen we Caroline nog niet kende. Grippeling was in 2006 eer boos op zijn ex, omdat die volgens hem de omgang met zijn kinderen frustreerde en onmogelijk maakte, tegen de afspraken bij de scheiding in. Hij was zo boos dat hij de treinbrug bij Nijmegen beklom en dreigde daar vanaf te springen.

Hij sprong niet, maar haalde wel alle media.

Of de man echt slecht is behandeld door zijn ex is niet bekend. En Caroline wil er ook niet over praten. De scheiding komt aan bod in een biografie van Marcia Nieuwenhuizen die drie weken voor de verkiezingen verschijnt. Daar is de politica boos over.

Caroline en haar kinderen laten in een gezamenlijk statement weten: “De door mevrouw Nieuwenhuizen geschetste gebeurtenissen rond de scheiding, komen niet overeen met onze werkelijkheid. Dit hoofdstuk in ons leven hebben we (niet zonder reden) 13 jaar geleden afgesloten. Wij hebben er destijds zélf voor gekozen om geen contact meer te willen met onze vader/ex-man. Dat bracht veel rust terug in ons leven.”

“Wij hebben mevrouw Nieuwenhuizen daarom enkele weken geleden in een 2,5 uur durend, indringend, gesprek uitdrukkelijk gevraagd dit deel van ons leven te laten rusten. Zij heeft deze uitdrukkelijke wens niet gerespecteerd. Wij vragen alle anderen de rust die wij hadden in ons leven, met betrekking tot de scheiding, wel te respecteren. Verder willen we het hier graag bij laten en verder gaan met ons leven”, aldus Caroline, Ryan en Kyle.