Roemeense ngo licht DUO op: studenten vangen stufi via illegaal geld rondpompsysteem

Roemeense studenten maken aanspraak op studiefinanciering in Nederland, omdat ze niet-bestaand freelance werk doen voor de schimmige Roemeense ngo GCRS. De facturen worden betaald van verplichte 'donaties' van hun familieleden, waarna het geld telkens wordt rondgepompt.

Roemeense studentenzwendel

Wanneer een student in Nederland studeert en minstens 56 uur per maand werkt, heeft hij recht op zo'n 1200 euro studiefinanciering per maand. Dit mag ook journalistiek freelancewerk zijn vanuit huis. Op deze manier zijn honderden Roemeense jongeren onder valse voorwendselen naar het Westen gelokt. Ze kregen een minieme hoeveelheid aan werkopdrachten, waarvan niks terug is te vinden online, maar ze stuurden wel flinke facturen naar de ngo en gaven alle inkomsten wel op bij de Belastingdienst.

“Ik was erg naïef”

“Ik had het gevoel dat er iets niet goed zat”, zegt een Roemeense student in Groningen die sinds 2021 betrokken is bij GCRS tegen de Ukrant. “Maar ik hoorde van veel mensen dat ze via GCRS studiefinanciering hadden gekregen en dat was de enige manier waarop ik in Nederland kon studeren, dus viel ik ervoor. Ik was destijds erg naïef.”

Geld rondpompen

Pas op het moment dat de studenten al ingeschreven waren voor hun studie in Nederland en bij de Kamer van Koophandel, kregen ze te horen dat hun familie honderden euro's moest overmaken naar de ngo. Dit werd dan via een factuur uitbetaald aan de student, die het direct weer naar zijn ouders in Roemenië overmaakte, waarop de geldcyclus weer opnieuw kon beginnen.

DUO laat in een reactie weten bekend te zijn met de handel en wandel van de ngo. De Nederlandse ambassade in Roemenië heeft ze enkele maanden geleden gecontacteerd met een onderzoek van PressOne over de zaak. “We wachten nog af wat er nu gaat gebeuren. We weten dat veel studenten problemen hebben met GCRS, dus we wachten af of ze de ngo gaan aanklagen.”