Italiaanse premier Meloni gaat scheiden van tv-presentator na seksisme-rel

De Italiaanse premier Giorgia Meloni gaat scheiden, schrijft ze op X. Haar man Andrea Giambruno is in opspraak geraakt na beelden waarop hij stevige seksistische taal uitslaat achter de schermen van het tv-programma wat hij presenteert.

Giambruno nodigt half grappend vrouwelijke collega's uit voor trio's en zegt dat 'er geneukt moet worden' als je voor zijn programma wil werken. Daarnaast maakt hij openlijke avances naar een vrouwelijke collega in de studio van zijn nieuwsprogramma op Rete4, een zender van het mediaconcern van wijlen Silvio Berlusconi.

Lek met politieke bedoelingen

Een andere zender van hetzelfde concern heeft de compromitterende video's dagenlang laten zien in een zeer populair satirische programma, waardoor het er sterk op lijkt dat de video's gelekt zijn om premier Meloni dwars te zitten. Berlusconi's partij Forza Italia is onderdeel van Meloni's regering, maar sinds het overlijden van de oude bunga bunga baas staat de partij er beroerd voor in de peilingen. En dat met de Europese verkiezingen in aantocht.

“Iedereen die dacht mij te kunnen verzwakken door mij thuis te raken, moeten weten dat hoewel een druppel kan hopen in de steen te graven, de steen altijd steen blijft en een druppel slechts water', schrijft Meloni poëtisch op X.

Still going strong

Meloni zwaait al bijna een jaar de scepter over het Zuid-Europese land. Ze wordt door haar fascistische verleden met argusogen bekeken, maar blijkt tot nu toe vooral een hardwerkende, sobere, rechts-conservatieve politicus die zich sterk maakt voor haar vaderland. Ondanks uitglijers van ministers en nu haar ex-partner, is zij erg populair. Haar partij Fratelli d'Italia groeit in de peilingen en is met 28 procent veruit de grootste in Italië.