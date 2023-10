Het onderzoek naar meldingen over het gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib is af. Publicatie vindt plaats op 30 oktober, dus voor de verkiezingen en voordat de rechter zich heeft uitgesproken over procedures die door Arib zijn aangespannen.

Arib heeft geen commentaar gegeven op de bevindingen, die ze ook nog niet heeft gelezen. Daarvoor heeft ze wel de kans gehad, maar van die kans heeft ze geen gebruik gemaakt.

Arib kan tot 30 oktober nog de samenvatting van het onderzoek inzien en commentaar geven. Doet zij dat niet, dan wordt het rapport zonder haar inbreng afgerond. De advocaten van Arib startten juridische procedures om de afronding en publicatie van het onderzoek te voorkomen, waarbij ze beweerden dat het bestuur van het Parlement en de hoogste functionaris niet hadden moeten besluiten het onderzoek uit te voeren.

Het onderzoek richt zich ook op de rol en betrokkenheid van het bestuur van het Parlement en de bestuurlijke leiding bij de behandeling van klachten over een onveilige werkomgeving tijdens de ambtsperiode van Arib.