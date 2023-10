Israel is woedend op Netanyahu

Twee weken na de progrom van Hamas op Israëlische dorpen is Israel het over een ding eens: premier Netanyahu draagt schuld en moet zich verontschuldigen en opstappen. In een peiling van een Israëlische krant zegt 80 procent dat Netanyahu door zijn foute beleid medeschuldig is aan de aanval van Hamas. Als er nu verkiezingen zouden zijn zou Likud, de partij van de premier, worden weggevaagd.

Volgens Haaretz, een vooraanstaande (Engelstalig) krant probeert Nethanyahu op allerlei manieren de schuld af te schuiven op de geheime diensten en het leger.

Maar het was de premier die liever zag dat Hamas de macht had in Gaza, dan de Palestijnse Autoriteit (PA), die de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever bestuurt. Hij faciliteerde dat Hamas gesponsord werd met de oliedollars van Qatar. Hij meende dat het splijten van de Palestijnen tussen de PA en Hamas goed was voor Israël. Die verkeerde beoordeling is Israël duur komen te staan.

Benjamin Netanyahu heeft altijd geweten wat hij wil dat zijn politieke grafschrift wordt. “Ik zou graag herinnerd willen worden als de beschermer van Israël”, zei hij in 2016 tegen de journalist Fareed Zakaria. “Dat is genoeg voor mij.” De langstzittende Israëlische premier gebruikte het als de slogan bij zijn merk. Misschien vind je me niet leuk en vertrouw je me misschien niet, maar alleen ik kan je veilig houden.

Nethanyahu is sinds 7 oktober zelden tussen de mensen. Telkens als hij zich buiten waagt wordt hij uitgejouwd.