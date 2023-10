Internationaal onderzoek: Nederlandse belastingdruk voor expats en bedrijfswinsten bizar laag

Nederland is een magneet voor bedrijven die asociaal weinig belasting over hun winsten hoeven te betalen, maar ook voor expats die fiscaal verwend worden door de Belastingdienst. Hierdoor lopen de schatkisten van buurlanden tientallen miljarden euro's mis, terwijl een leger aan expats de druk op de woningmarkt in populaire steden sterk vergroot; puur door hun aanwezigheid, maar ook door hun oneerlijke concurrentiepositie. Dit staat in een nieuw wereldwijd onderzoek naar het belastingklimaat.

92.000 expats betalen te weinig belasting

Zoals Pieter Omtzigt gisteren in het eerste lijsttrekkersdebat ook al aanstipte, is Nederland bijzonder ruimhartig voor expats. In totaal 92.000 mensen profiteren van de 30%-regeling, waarbij zij de eerste vijf jaar over 30% van hun loon geen belasting te hoeven betalen. De overheid loopt hierdoor 1,1 miljard euro aan inkomsten mis per jaar.

“Daarom hebben bijvoorbeeld de meeste Duitse multinationals dochterbedrijven in Nederland, van waaruit ze activiteiten in andere EU-landen aansturen. Het is makkelijker om internationale medewerkers aan te trekken dankzij dit aantrekkelijke belastingregime”, legt econoom Gabriel Zucman uit in De Telegraaf.

Lage drempel

Buitenlandse kenniswerkers hoeven maar 60.000 euro per jaar te verdienen om voor de regeling in aanmerking te komen. Deze drempel is in andere landen met een soortgelijke regeling veel hoger. Finland en Denemarken hanteren bijvoorbeeld een drempel boven de 100.000 euro. Expats worden dan ook mede verantwoordelijk gehouden voor de exploderende huizenprijzen in ons land.

Belastingparadijs Nederland

Nederland is wereldwijd de meest populaire bestemming om winsten naar toe te schuiven. In 2020 werd liefst 180 miljard dollar in ons land aangegeven via dochterbedrijven van multinationals vanwege de lage belasting op inkomsten uit rente, dividend en royalty's. De schade voor andere economieën wordt op zo'n 35 miljard euro geschat. Nederland heeft de afgelopen jaren wetgeving ingevoerd om deze vormen van belastingontwijking minder aantrekkelijk te maken.