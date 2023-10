Hebben patiënten in het ziekenhuis of verpleeghuis recht op vegetarisch voedsel?

De Vegetariërsbond biedt de Tweede Kamer morgen een door zesduizend mensen ondertekende petitie aan. Hierin roepen ze op om mensen die in een ziekenhuis of langdurige zorg zijn opgenomen, altijd de mogelijkheid te bieden om een vegetarische maaltijd te krijgen.

De bond vindt het niet meer van deze tijd dat er standaard vlees of vis in het eten zit. "Wie de pech heeft in het ziekenhuis of een zorginstelling te belanden, heeft geen recht op vegetarische of plantaardige voeding. Het is maar afwachten wat de instelling de patiënt voorschotelt", aldus een woordvoerder van de Vegetariërsbond in RTL Nieuws.

"We hopen dat de zorgsector er werk van gaat maken en het onderwerp hoger op de agenda komt te staan in de Kamer. Voor gedetineerden is de zaak beter geregeld", zegt de club. “Patiënten moeten nu ook echt volwaardige en afwisselende vegetarische of plantaardige maaltijden met verse ingrediënten kunnen krijgen.”

De petitie bouwt door op een manifest voor plantaardig eten als standaardmenu in ziekenhuizen, een initiatief van orthopedisch chirurg Patrick Deckers dat door zevenhonderd zorgprofessionals werd ondertekend. Hij wees erop dat vegetarisch eten al in elf New Yorkse ziekenhuizen de norm is.