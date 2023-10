Israël: grootste nachtelijke inval Gazastrook

De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft in de nacht naar donderdag naar eigen zeggen de grootste inval tot nu toe uitgevoerd in de Gazastrook. Het was een "gerichte inval" in aanloop naar "de volgende fase van de gevechten", aldus de IDF.

De Israëlische militairen doorbraken de grens met een bulldozer en tanks vuurden granaten af op beschadigde gebouwen. "De militairen hebben zich sindsdien weer teruggetrokken", zei de IDF.

Naar verluidt is de Israëlische krijgsmacht sinds de aanval van Hamas op 7 oktober af en toe op kleine schaal actief in het Palestijnse gebied zelf. De IDF deed zondag ook al een kleine inval.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU