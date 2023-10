Zo ver zaten de peilingen af bij de uitslag van de vorige verkiezingen

Ze zijn er weer steeds vaker in aanloop naar de verkiezingen. En we nemen ze serieus. Is dat terecht? Een blik op de vorige verkiezingen geeft een dubbel antwoord. De peilingen gaven de richting van de uitslag aardig aan. Maar ze zaten er wat de precieze uitslag betreft behoorlijk ver naast.

De grootste afwijking zat bij D66. Niemand had verwacht dat die partij op 24 zetels zou uitkomen. De partij haalde 5 tot 7 zetels meer dan gemeten tijdens de laatste peiling.

De Partij van de Dieren werd drie zetels groter dan in de peilingen

De uitslag van CDA, PVV en GroenLinks vielen flink tegen, vergeleken met de peilingen. Peil.nl van Maurice de Hond liet in de slotpeiling de PVV uitkomen op 22 zetels, het werden er 17. Een flinke overschatting. Ook de andere peilbureaus hadden verwacht dat de PVV op meer zetels uit zou komen.

Conclusie: de peilingen geven een indicatie, maar de uitslag zal verrassen.