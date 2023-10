Israël: meer hulp onderweg in het zuiden van Gaza

De Israëlische strijdmacht (IDF) roept zondag inwoners van het noorden van de Gazastrook herhaaldelijk op zich naar het zuiden van het afgesloten gebied te geven. Daar zou vanaf maandag de humanitaire hulp "toenemen".

"Morgen zullen de humanitaire kwestie voor Gaza, onder leiding van Egypte en de Verenigde Staten, zich uitbreiden", zei IDF-woordvoerder Daniel Hagari in een verklaring.

Op zondag blijvende Israëlische grondtroepen actief in het noorden van de Gazastrook, liet het leger zaterdag weten. Daarmee is een nieuwe fase van de oorlog tegen de militante groepering Hamas ingegaan, zei Israël. Ook wordt het gebied vanuit de lucht getroffen.

Volgens de sterke in Gaza, dat wordt gecontroleerd door Hamas, is in de nacht van zaterdag op zondag een "groot aantal" mensen omgekomen bij bombardementen op twee vluchtelingenkampen in noordelijk Gaza.