Defensieminister Rusland: risico op confrontatie kernmachten

Escalatie van het conflict tussen het Westen en Rusland rond Oekraïne kan ontaarden in een "directe confrontatie tussen kernmachten". Dat zei de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe tijdens een optreden bij een militair forum in Beijing op maandag.

"De westerse lijn van gestage escalatie van het conflict met Rusland brengt de dreiging met zich mee van een directe militaire botsing tussen kernmachten, die gepaard zou gaan met catastrofale gevolgen", zo citeert het Russische persbureau TASS Sjojgoe.

Sjojgoe beweerde ook dat het Westen eropuit is Rusland een "strategische nederlaag" toe te brengen in een "hybride oorlog". Volgens hem wil met name de NAVO de confrontatie uitbreiden naar Azië en de Grote Oceaan, waar het de frequentie van militaire oefeningen opvoert.

Ten slotte liet de Russische defensieminister nog optekenen dat bij het tegenoffensief dat Oekraïne deze zomer lanceerde meer dan 90.000 Oekraïense militairen gedood en gewond zouden zijn, zonder dat Kyiv noemenswaardige successen boekte op het slagveld.