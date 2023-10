Ex-man van Caroline van der Plas is PVV’er

Dennis Grippeling en Caroline van der Plas hebben, zoals bekend, slaande ruzie om de omgangsregeling rond de kinderen. Maar politiek zitten ze niet ver van elkaar. Grippeling is aanhanger van de PVV en was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor de gemeenteraad van Maastricht voor die partij, vertelt hij aan Story.

“Ik kwam destijds uit de Randstad en had daar nogal wat overlast van met name Marokkaanse jongens. Diefstal, inbraken, intimidatie, dat soort dingen”, zegt hij in Story.

En juist dat wil Geert Wilders keihard aanpakken. “Ik dacht toen ik in Maastricht terechtkwam: ik ga me bij de PVV aansluiten. Ik wilde voorkomen dat het hier net zo zou worden als in de Randstad."

Hij denkt dat ook in Den Haag mensen bang zijn voor zijn ex.

“Zie je haar weleens in de Tweede Kamer? Hoe ze daar ministers onder vuur neemt? Als ze ’triple B’ zeggen in plaats van BBB, gaat ze enorm tekeer. Dan is ze verongelijkt en bazig."

“Ze kijken wel uit om tegen haar in te gaan. Dat doen ze niet. Zij heeft maar één belang en dat is haar eigen belang. Ze geeft ook niets om boeren en burgers, dat heeft ze nog nooit gedaan. Er is maar één iemand die zij belangrijk vindt: zichzelf.”