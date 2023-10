VVD royeert ex-terroriste Soumaya Sahla vanwege diefstal van Bolkestein

De VVD heeft het partijlidmaatschap van ex-terroriste en deradicaliseringsexpert Soumaya Sahla met onmiddellijke ingang opgezegd. Zij is daarmee geen lid meer van de VVD. Reden is een uitgebreid artikel van Ton F. van Dijk in HP/De Tijd waarin onder meer aan het licht komt dat Sahla geld zou hebben 'ontfutseld' van de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Volgens de familie Bolkestein gaat het in totaal om 85.000 euro. Sahla ontkent tegenover HP/De Tijd dat zij heeft 'geprofiteerd' van haar 'mentor' Bolkestein.

"Het Hoofdbestuur van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft het partijlidmaatschap van mevrouw S. Sahla met onmiddellijke ingang opgezegd. Zij is daarmee geen lid meer van de VVD", schrijft de partij in een verklaring aan HP/De Tijd. "De reden voor de opzegging is het zojuist verschenen artikel van HP/De Tijd, waarin de familie Bolkestein meldt dat mevrouw Sahla ons erelid Frits Bolkestein in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft 'ontfutseld'. Wij hebben contact gehad met de familie en de juistheid van het bericht vastgesteld."