Netanyahu start fase 3 van militaire operatie; Israëlische veiligheidsminister roept burgers op zich te bewapenen

Het Israëlische leger rukt 'stap voor stap' op in de Gazastrook volgens premier Benjamin Netanyahu. Hij wil niks weten van een staakt-het-vuren, waar humanitaire organisaties om vragen, en zegt Hamas compleet te gaan vernietigen. Ondertussen hebben meer dan 100.000 Israëlische burgers in de afgelopen weken een wapenvergunning aangevraagd.

Grondoorlog lijkt begonnen

Israëlische troepen zijn de noordelijke Gazastrook op verschillende plekken binnengetrokken volgens legerwoordvoerder Jonathan Conricus. "We hebben zwaar gepantserde voertuigen, tanks, gepantserde gevechtsvoertuigen en bulldozers ingezet. We begrijpen dat de humanitaire situatie moeilijk is, maar wij hebben die niet veroorzaakt".

Dag 25 in oorlog tussen Israël en Hamas

"Het Israëlische leger heeft zijn inval over land in de Gazastrook uitgebreid en doet dat in afgemeten en zeer krachtige fasen, waarbij het stap voor stap oprukt", stelt Netanyahu. "De derde fase van de militaire operatie is begonnen.”

Patiënten worden uit ziekenhuis gejaagd

Er zijn zware beschietingen bij het Al-Quds ziekenhuis in Gaza, meldt de Palestijnse Rode Halve Maan. "Het gebouw beeft en de ontheemde burgers en medewerkers voelen angst en paniek", schrijft de hulpverleningsorganisatie op X. De ziekenhuisdirecteur zegt tegen AFP dat het Israëlische leger evacuatie heeft bevolen.

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt deze oproep 'zeer verontrustend' en legt uit dat het onmogelijk is om een ziekenhuis te evacueren zonder het leven van patiënten in gevaar te brengen. Er zijn naast patiënten ook nog eens 14.000 Palestijnen die dekking hebben gezocht in het ziekenhuis vanwege de Israëlische bombardementen.

Minister roept burgers op wapens te kopen

De radicale Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir roept intussen burgers op om zichzelf te bewapenen. “Een geweer kan een familie redden", zei hij op een Israëlische nieuwszender. Volgens Al Jazeera hebben al meer dan 100.000 Israëli's hier gehoor aan gegeven.