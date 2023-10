Zien: Israëlische ambassadeur doet Jodenster op in Veiligheidsraad; Joodse herdenkingsorganisatie zeer kritisch

De Israëlische VN-ambassadeur Gilad Erdan deed afgelopen nacht samen met de andere leden van zijn delegatie een Jodenster op in de Veiligheidsraad, om de ernst van de bedreiging voor zijn land te benadrukken. De voorzitter van Yad Vashem, de Israëlische organisatie die wereldwijd de herinnering aan de Holocaust in leven houdt, is het absoluut niet met de actie eens.

'Deze daad onteert Holocaust-slachtoffers en de staat Israël'

"Wij vonden het jammer om te zien dat de leden van de Israëlische delegatie bij de VN een gele patch droegen", zegt Yad Vashem-voorzitter Dan Dayan op X. "Deze daad onteert zowel de slachtoffers van de Holocaust als de staat Israël." De Jodenster symboliseert volgens hem "de hulpeloosheid van het Joodse volk en het overgeleverd zijn aan anderen. “Vandaag hebben we een onafhankelijk land en een sterk leger. Wij zijn meesters over ons lot", schrijft hij.

#Israel ambassador wears yellow star at UN Security Council, similar to those Jews had to wear during #Holocaust



Gilad Erdan said he and his team will keep wearing the badge until delegates "condemn the atrocities of #Hamas and demand the immediate release of our hostages" pic.twitter.com/31MJnJcEvt