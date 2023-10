Zeker 50 doden bij voltreffer op vluchtelingenkamp

Een aanval op het vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza heeft volgens de autoriteiten aan vijftig mensen het leven gekost. Het ministerie van Volksgezondheid, dat onder controle staat van Hamas, spreekt van een "vreselijke Israëlische slachtpartij". Persbureau AFP meldt dat op eigen beelden te zien is dat zeker 47 lichamen onder het puin vandaan gehaald worden.

Jabalia bevindt zich even ten noorden van Gaza-Stad. Op beelden uit het kamp zijn grote kraters te zien en schade aan gebouwen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza zegt tegen Al Jazeera dat het kamp "volledig verwoest" is door zes bommen.

Ook de directeur van het zogenoemde Indonesische Ziekenhuis in Bait Lahia zegt tegenover Al Jazeera dat er ten minste vijftig mensen om het leven zijn gekomen. De autoriteiten in Gaza spreken van 150 gewonden, maar volgens Al Jazeera wordt gevreesd voor honderden slachtoffers.