Onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Arib: negen medewerkers hebben ‘emotioneel geleden’

Onder het Kamervoorzitterschap van Khadija Arib (PvdA) zou een onveilige werksfeer geheerst hebben tijdens haar bewind. Dat zou blijken uit een onderzoek dat is uitgevoerd door recherchebureau Hoffmann in opdracht van het presidium van de Tweede Kamer. Het rapport zelf is niet openbaar.

Het bestuur van de Tweede Kamer, onder aanvoering van Kamervoorzitter Vera Bergkamp, heeft dinsdag de samenvatting openbaar gemaakt. In die samenvatting wordt gerept van ’zestien situaties’ waarin PvdA’er Arib in haar tijd als Kamervoorzitter over een grens zou zijn gegaan. Arib zou ambtenaren hebben uitgesloten van besprekingen, kritische ambtenaren hebben genegeerd en zich hebben gemengd in beslissingen over ambtenaren waar zij formeel niet over zou gaan.

Eerder werden anonieme klachten ontvangen over de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer. Daarin werd gesteld dat Arib zorgde voor een 'onveilig werkklimaat' tijdens haar voorzitterschap. Daarop kondigde de huidige voorzitter van de Tweede Kamer Bergkamp een onderzoek aan. Dat leidde tot onvrede bij Arib, die per direct vertrok als Kamerlid voor de PvdA.

In een feitenrelaas beschrijft het onderzoeksbureau hoe Arib kritische ambtenaren negeerde en buitensloot. Verder wordt vermeld dat zestien van de zeventien situaties die in twee anonieme brieven worden aangevoerd, gesteund worden door bewijs. Daarbij wordt naast het negeren en buitensluiten van kritische ambtenaren ook benoemd dar Arib zich bemoeide met beslissingen die niet door haar, maar de ambtelijke organisatie van het presidium genomen moesten worden. Ook zou ze ambtenaren valselijk hebben beschuldigd van handelingen en hield Arib er 'negatieve verbale omgangsvormen' erop na.