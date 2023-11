Terwijl de wereld naar Gaza kijkt: etnische zuivering van Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever worden geconfronteerd met toenemend geweld van Israëlische kolonisten, waardoor ze gedwongen worden hun huizen te verlaten.

Zanuta, een dorp in de verlaten heuvels van Zuid-Hebron, heeft de collectieve beslissing genomen om te vertrekken na weken van intens kolonistengeweld. Gewapende kolonisten zijn 's nachts huizen binnengedrongen, hebben bewoners aangevallen, bezittingen gestolen en de gemeenschap geterroriseerd. Dit heeft geleid tot een wijdverbreid gevoel dat er een ‘nieuwe Nakba’ plaatsvindt, verwijzend naar de verdrijving van de Palestijnen in 1948 met de oprichting van Israël.

De bewoners, veelal herders, hebben jarenlang gevochten om op hun land te blijven, maar hebben nu besloten dat ze het geweld niet langer kunnen verdragen. De situatie op de Westelijke Jordaanoever wordt nog verergerd door de aanwezigheid van illegale Israëlische nederzettingen, die steeds meer Palestijns land hebben geannexeerd.

Masafer Yatta, de regio waar Zanuta deel van uitmaakt, staat onder volledige Israëlische controle en wordt geconfronteerd met de dreiging van annexatie. De druk op de Palestijnse gemeenschap om te vertrekken is toegenomen, waarbij huizen en infrastructuur zijn gesloopt, auto's in beslag zijn genomen en dorpen zijn geïsoleerd via controleposten.

Veel gezinnen hebben al de moeilijke beslissing genomen om te vertrekken, wat de angst vergroot dat er nog meer gemeenschappen zullen volgen. De internationale gemeenschap, inclusief de VS, heeft Israël opgeroepen de Palestijnen te beschermen tegen aanvallen van extremistische kolonisten. Palestijnen en Israëlische activisten hebben echter weinig vertrouwen in de Israëlische autoriteiten, omdat eerdere klachten over kolonistengeweld zelden gevolg hebben gekregen. Door het aanhoudende geweld en de voortdurende druk worden hele dorpen gedwongen ontheemd en weten de bewoners niet zeker of en wanneer ze zullen kunnen terugkeren. De situatie op de Westelijke Jordaanoever blijft zeer onstabiel en geeft aanleiding tot bezorgdheid over de toekomst