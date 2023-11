BBB wil meer legergroen op straat: ‘Onderweg naar kantoor militairen zien’

De BoerBurgerBeweging zet zich in om meer legergroen op straat te krijgen. Nummer drie van de BBB-kieslijst en Defensie-woordvoerder van de partij Gijs Tuinman zegt op BNR dat mensen 'in hun eigen woonplaats, of als je met de trein naar kantoor gaat' meer militairen moeten zien.

Volgens Tuinman moeten militairen zichtbaar zijn in de samenleving, 'omdat oorlog in het aard van het beestje zit'. “Het is verschrikkelijk, maar conflict en oorlog begint met mensen en eindigt met mensen.”

Hij wil dat er in 'elke regio militairen gaan oefenen en misschien zelfs wel legering hebben', maar op de vraag hoe Tuinman dit voor ogen heeft, komt geen duidelijk antwoord. Naast de rondmarcherende legereenheden in onze straten, wil de BBB ook dat Nederland meer dan twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie gaat besteden.

“We moeten onze verdedigingslinies beter op orde hebben, want we moeten ook onze krijgsmacht daar kunnen inzetten in ons eigen land waar het nodig is”, stelt de hoge pief uit Van der Plas haar BBB-bataljon.

Gijs Tuinman is een Nederlands officier in de rang van Luitenant-Kolonel van de Koninklijke Landmacht. De BBB geeft aan hem te willen voordragen als minister van Defensie, als zij die post in een kabinet zouden krijgen.