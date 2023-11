Duitse politievakbond waarschuwt voor verlies van controle: “Sharia kan grondwet vervangen”

Door de vele protesten en gewelddadigheden lopen de Duitse agenten op hun tandvlees. De Duitse politievakbond voelt zich door de politiek in de steek gelaten en vrezen een verlies van controle op straat. “Als er niet wordt ingegrepen zal de sharia de overhand krijgen in plaats van de grondwet.”

'De hoogste tijd'

Vakbondsvoorzitter Rainer Wendt ziet de antisemitische uitlatingen tijdens pro-Palestijnse betogingen hand over hand toenemen. Hij zegt tegen Bild dat het 'hoog tijd' is om terug te grijpen naar de basiswaarden van de samenleving. “Anders zal het land uiteenvallen in radicale individuele belangen en zal het recht van de sterkste heersen.”

'Nooit eerder geziene uitdaging na WOII'

“Zo’n ontwikkeling mag nooit plaatsvinden, omdat dergelijke interne onlusten levensbedreigend zouden zijn voor ons land”, waarschuwt Wendt. Hij vindt dat de politiek zijn politie-agenten aan hun lot overlaat. “De politie staat voor een nooit eerder geziene uitdaging in de naoorlogse geschiedenis”, meent hij. “De politie werkt de klok rond op volle capaciteit en heeft de situatie nu nog onder controle, maar niemand weet voor hoe lang nog.”

Grondwet of sharia

Dit zijn volgens hem problemen 'waarvoor we altijd hebben gewaarschuwd'. “Teveel politici bekommeren zich om elk klein probleem ergens ter wereld, maar ze verliezen de eigen bevolking uit het oog. Dat moet weer veranderen. De radicale islamisten stellen de macht in vraag op onze straten, en we moeten die vraag in ons voordeel beantwoorden, anders zal niet langer de grondwet heersen, maar de sharia”, vreest Wendt.