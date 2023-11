Hamas-woordvoerder: “we zullen de aanval, zoals op 7 oktober, blijven herhalen totdat Israël is vernietigd.”

Tijdens een interview op de Libanese zender ‘LBC’ heeft Hamas-woordvoerder, Ghazi Hamad, onverbloemd gezegd wat de ware intenties van de terreurorganisatie zijn. “Hamas zal de aanval, zoals die uitgevoerd op 7 oktober, blijven herhalen totdat Israël is vernietigd.”

Volgens hem was de slachtpartij op joden een prima operatie die het doel dichterbij brengt: de vernieting van Israel.

“Israël is een land dat geen plaats heeft op onze grond. We moeten dat land verwijderen want het veroorzaakt een catastrofe op militair, politiek en veiligheidsvlak voor de Arabische en islamitische natie - waar een einde aan moet komen. We schamen ons niet om dat te zeggen. We zeggen dat met volle overtuiging”