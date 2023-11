VN-organisatie: ‘Er komen elke dag drie klaslokalen aan kinderen om in de Gazastrook’

In de afgelopen drieënhalve week zijn 3542 Palestijnse kinderen omgekomen in de oorlog, stelt de OCHA – de organisatie van de Verenigde Naties die zich met humanitaire zaken bezighoudt – in haar laatste update.

Volgens Save the Children is dit aantal 'ongekend hoog'. "In ruim drie weken tijd zijn er 3500 kinderen omgekomen. Dat zijn er ongeveer 100 per dag. Dat is drie klaslokalen aan kinderen per dag die omkomen door de oorlog", zegt Caroline Scheffer van Save the Children. "Bijna de helft van de mensen in Gaza is kind. Door de jarenlange problemen worden mensen daar al niet heel oud. Er is een tekort aan schoon drinkwater en voedsel. Het is geen plek voor kinderen om daar te wonen."

Gebrek aan alles

Totdat er humanitaire hulp wordt toegelaten, kunnen organisaties als WarChild, Unicef en Save the Children niets doen. "Dan zullen die aantallen alleen maar oplopen. Niet alleen door het directe geweld zoals de bombardementen, maar ook door gebrek aan medische hulp en voedsel", legt Scheffer uit.

"Kinderen dragen andere gewonde kinderen. Moeders weten niet meer of ze moeten huilen of moeten zoeken naar hun kinderen", vertelt een ooggetuige bij CNN na een Israëlisch bombardement op vluchtelingenkamp Jabalia.

'Gaza is begraafplaats voor duizenden kinderen'

"Gaza is een begraafplaats geworden voor duizenden kinderen en voor de rest een hel op aarde", aldus Unicef-woordvoerder James Elder. VN-vertegenwoordigers roepen, net als andere hulporganisaties, op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, maar Israël maakte al duidelijk daar geen gehoor aan te geven.