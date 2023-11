Jetten op dreef in tv-debat versus Baudet: ‘Vrijheid van meningsuiting is geen vrijbrief voor verspreiding van haat’

De lijsttrekkers Rob Jetten (D66) en Thierry Baudet (FvD) kruisten gisteravond de degens op NPO3. Het gesprek ging onder andere over genderidentiteit, vrijheid van meningsuiting en het verspreiden van haat, waarbij Jetten met duidelijke taal kwam.

Gevaarlijke taal

“U heeft als politicus een vrijheid van meningsuiting die we allemaal in dit land hebben, maar u heeft ook een zeer grote verantwoordelijkheid om uw woorden goed te wegen. En dit soort taal over homo's; over lesbiennes; over 'LHBTI-propaganda'; over dat dragqueens de hersenen van kinderen zouden brainwashen; die verschrikkelijke taal die u en uw collega's altijd bezigen over transpersonen in Nederland, die leiden uiteindelijk tot meer homohaat in Nederland”, aldus Jetten.

Opkomen voor minderheden

“Het zijn jongeren vanuit de LHBTI-gemeenschap die vaak depressief zijn, die vaker voor suïcide kiezen, die vaker niet zichzelf durven zijn en daardoor niet het geluk kunnen krijgen in hun leven dat je iedereen gunt. En het is ook aan politici om op te komen voor die gelijke rechten voor elke Nederlander. Welke letter van het alfabet je ook bent, welke kleur je ook hebt, welke achternaam je ook hebt.”

Homohaat en bedreigingen

“U ontkent voor heel veel Nederlanders die vrijheid. De gevaarlijke taal die u daarbij bezigt, zowel in het parlement als weer hier vanavond in de uitzending, die leidt ertoe dat ik en heel veel anderen vanavond Twitter kunnen openen met nieuwe homohaat en nieuwe bedreigingen. U zou zich ook eens verantwoordelijk moeten voelen voor de impact die uw woorden wat dat betreft hebben”, besluit Jetten.