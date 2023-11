Frits Bolkestein (90) onder bewind geplaatst door kantonrechter

Oud-leider van de VVD Frits Bolkestein (90) is vorig jaar juli door de kantonrechter in Lelystad onder bewind geplaatst vanwege zijn 'lichamelijke of geestelijke toestand'. De ernstig zieke en hoogbejaarde oud-politicus mag sindsdien geen beslissingen meer nemen over zijn financiële zaken.

Slechte gezondheid

'Bewind' is een maatregel die opgelegd wordt bij mensen die bijvoorbeeld door een geestelijke handicap of verslaving hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. In het geval van Bolkestein heeft de rechter op 26 juli 2022 met bewind ingestemd vanwege zijn slechte gezondheid. “De betrokkene mag geen bezittingen, bijvoorbeeld een huis, verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder”, staat op de website van de Rijksoverheid hierover te lezen.

Folkert Bolkestein, zelf advocaat en rechter en Martijn Bolkestein, oud-Kamerlid van de VVD zijn als enigen bevoegd om namens Frits Bolkestein beslissingen te nemen. Zij worden jaarlijks gecontroleerd of zij hun taak op de juiste wijze uitoefenen.

Omstreden deradicaliseringsdeskundige

Deze week werd bekend via een publicatie van HP/De Tijd dat Bolkestein volgens zijn familie in de periode 2018-2021 ongeveer 85.000 euro heeft betaald aan de omstreden deradicaliseringsdeskundige Soumaya Sahla. Volgens de familie Bolkestein heeft Sahla van hem ‘geprofiteerd’. Volgens Sahla is daar geen sprake van.

Salah is inmiddels geroyeerd als VVD-lid. Ze heeft aangekondigd een klacht in te dienen tegen bewindvoerder Martijn Bolkestein wegens 'smaad en laster'.