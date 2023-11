Burgemeester van Den Bosch onder vuur door racistische uitspraak

Burgemeester Jack Mikkers (VVD) van Den Bosch ligt onder vuur vanwege een racistische uitspraak die hij deed toen hij zich in een bijeenkomst van bewoners onbespied waande. De media was hier niet welkom, maar een bezoeker maakte opnames met zijn telefoon.



Op de beelden is te zien hoe een vrouw tekeergaat tegen asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn, het ergste van heel de wereld", zegt ze. Vervolgens geeft ze aan dat mensen die hulp nodig hebben dat volgens haar wel moeten krijgen.

Een vrouw zegt op een bijeenkomst voor een nieuw AZC in Den Bosch: ‘Syriërs, dat zijn de ergsten. Die staan bovenaan de lijstjes.’ Waarop de burgemeester van Den Bosch ‘grappend’ zegt: ‘Dat is niet waar, dat is Marokko.’ pic.twitter.com/GrzARhS7aG