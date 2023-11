Baudet licht zijn naïeve FvD-schaapjes op met dure globalistische maaltijdboxen

Forum voor Democratie werd opgericht met als doel om de democratie te vernieuwen, maar de meeste energie gaat zitten in het opzetten van bv's voor de verkoop van boekjes, maaltijdboxen en andere FvD-merchandise. De FvD-fractie is ondertussen weinig in de Tweede Kamer te vinden.

Vanuit de achterban klinkt gemor over de commerciële nevenwerkzaamheden, maar Baudet vindt het 'juist belangrijk voor de oppositie in de westerse wereld om allerlei economisch rendabele activiteiten te ontplooien', zegt hij in Nieuwsuur.

FvD-schaapjes als melkkoe

Zo organiseerde zijn partij Forum Outside, een evenement in Eefde waar het bedrijvennetwerk van de partij bijeenkwam. Na het betalen van 25 euro (12,50 voor leden) mochten bezoekers hun portemonnee trekken voor FvD-merchandise en -boeken, en advies krijgen over alternatieve geneeswijzen zoals 'bioresonantie'. Ook een helicoptervlucht behoorde voor 75 euro tot de mogelijkheden.

Een van Baudets bedrijven is Eerlijk Eten, een aanbieder van maaltijdboxen. Hij belooft een 'community' te vormen van 'Nederlandse boeren', die producten leveren die 'direct van het land' komen en die 'goed omgaan met hun dieren'. De varkens en kippen op die boerderijen zouden lekker rondscharrelen.

'Kinderziektes'

Nieuwsuur abonneerde zich op de maaltijdbox en zag dat een aantal producten uit het buitenland kwam: Japanse noedels uit China, runderbavette uit Ierland en aardappelen uit Frankrijk. Baudet zegt daarover: "dat zal er dan een keer tussen zijn geglipt".

Ook de claims over het 'Nederlandse vlees' in de boxen bleken totale onzin. De productcodes op de verpakkingen leidden niet naar een boer, maar naar een vleesgroothandel die ook levert aan Griekse en Turkse restaurants. In Nieuwsuur zegt Baudet dat deze informatie 'nieuw' voor hem is. "Het is net opgezet, het kan dat er kinderziektes zijn. Dat moeten we even checken." Het bedrijf bestaat nu bijna een jaar.