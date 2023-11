Geen mens, geen plek, niemand is veilig in Gaza

Het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) waarschuwt dat geen enkele plek in de Gazastrook meer veilig is. Ook in de opvangplekken die de Verenigde Naties in de enclave aanbieden is de veiligheid niet gewaarborgd. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn volgens de organisatie UNRWA bijna vijftig van haar gebouwen getroffen. Sommige werden direct geraakt bij bombardementen.

Van de 1,5 miljoen mensen die op de vlucht zijn in Gaza worden 600.000 mensen opgevangen in de opvanglocaties van de VN. "De realiteit is dat we mensen die hier een veilig onderkomen zoeken, geen veiligheid kunnen bieden", zei Thomas White, hoofd van UNRWA, vrijdag vanuit Rafah. "Laat me duidelijk zijn: er is op dit moment geen enkele veilige plek in Gaza."

In UNRWA-opvanglocaties zijn sinds het conflict tussen Hamas en Israël vier weken geleden begon 38 mensen omgekomen. In de Gazastrook zijn in die periode 72 UNRWA-medewerkers gestorven.