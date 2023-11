Een gruwelijke bijzondere categorie patienten in Gaza: WCNSF, Wounded Child No Surviving Family.

Onder de slachtoffers van de Israëlische slachtpartij in Gaza zijn veel kinderen. Een deel er van wordt gedood, vaak samen met hun familie. Maar er zijn er ook die gewond raken, maar overleven, terwijl hun famlie sterft. Artsen Zonder Grenzen heeft daar een benaming voor. WCNSF, wounded child no surviving familie. Een van de vele problemen waar de mensen in Gaza de komende jaren meet te kampen zullen hebben.

Zie het interview met Tanya Haj-Hassan, kinderarts op de IC van AZG.