Hoeveel impact heeft een tv-debat op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen?

Vanavond kruisen VVD-leider Dilan Yeşilgöz, Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA en NSC-voorman Pieter Omtzigt de degens voor een verkiezingsdebat op RTL4. Hoe belangrijk is het nu echt dat ze goed uit de verf komen?

Hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam onderzocht het en vertelt aan RTL Nieuws: "Er zijn inderdaad voorbeelden waaruit blijkt dat een debat een grote impact kan hebben op het verloop van de verkiezingen, maar we moeten de impact ook niet overdrijven. De meeste debatten doen niet zoveel."

Er is wel een indirect effect. "De impact zit 'm vooral in de berichtgeving daarna. Na het debat ontstaan allerlei discussies over wie bijvoorbeeld de winnaar is. In kranten, op tv en sociale media. En die berichten bereiken een groter publiek, en ook een ander publiek. En de perceptie van wie de winnaar is, heeft wel degelijk een invloed op de voorkeur van kiezers", aldus De Vreese.

Ook opiniepeiler Gijs Rademaker meent dat de invloed op de uiteindelijke verkiezingsuitslag groot kan zijn. Zeker omdat de meerderheid van de kiezers op dit moment nog zwevend is. "Ze twijfelen tussen twee of meer partijen. De grootste groepen twijfelaars zweven rond de partijen van NSC en BBB. Met zulke grote groepen twijfelaars kan er de komende weken nog van alles veranderen. We zien vaak dat de peilingen pas de laatste weken echt in beweging komen. Tv-debatten spelen een duidelijke rol bij die oriëntatie."