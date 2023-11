Twitter over het RTL-debat: ‘Yeşilgöz vindt de werkgevers zielig’

Vooraf werd verwacht (of gevreesd) dat Dilan Yeşilgöz in een lang debat niet weg zou komen met ingestudeerde oneliners. Het bleek te kloppen. De VVD-leider zakte af en toe door het ijs.

Omtzigt slaagde er aardig in om zich superieur boven de twee 'oude' partijen te plaatsen. Hij werd aangevallen, voorzichtig, door Timmermans over zijn plannen om de rijken te sparen.

Bijzonder, VVD laat standpunt hoe hoog wml moet zijn afhangen van de doorrekening. Zelf geen standpunt over wat fatsoenlijk wml is? #rtldebat

#RTLdebat alles van #dilan is ingestudeerd… #omtzigt is zoveel beter

Betwijfel of Yezilguz sympathie punten gaat scoren door in een gesprek over bestaanszekerheid te doen alsof de Werkgevers zielig zijn. #RTLdebat

Als gemaakte fout noemt @DilanYesilgoz haar standpunt over vuurwerk. Niet het feit dat ze geen idee had van hoe hoog de bijstand in NL is (1800 euro 😵‍💫) . Tot zover de betrokkenheid bij mensen in bestaansonzekerheid. Doe dan ook niet alsof. #rtldebat