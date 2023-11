New York Times-peiling: Trump aan kop in bijna alle ‘swing states’

Het lijkt er sterk op dat de huidige president Joe Biden (80) en ex-president Donald Trump (77) het over een jaar weer tegen elkaar gaan opnemen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Uit een nieuwe poll van The New York Times blijkt dat Trump op dit moment de beste papieren heeft om weer in Het Oval Office plaats te gaan nemen.

Amerikanen willen Trump

In vijf van de zes belangrijkste 'swing states' (Nevada +10, Georgia +6, Arizona +5, Michigan +5 en Pennsylvania +4) gaat Trump aan de leiding. Alleen in Wisconsin staat de Democraat Biden twee procentpunt voor. In 2020 won Biden, die over twee weken zijn 81ste verjaardag viert, nog in alle zes staten.

Veel kiezen vinden dat de economie in betere handen is bij Trump (59% vs 37%), net als het immigratievraagstuk en buitenlandbeleid. 71 procent denkt dat Biden te oud is voor een volgende presidentstermijn, terwijl slechts 39 procent van de geïnterviewden Trump te oud vindt voor het ambt.

Kwakkelende, oude politici

Trump is verwikkeld in allerlei rechtszaken en moet de voorverkiezing van zijn Republikeinse Partij nog winnen, maar dit lijkt een formaliteit. In de polls staat hij een straatlengte voor op zijn tegenstrevers. Biden heeft wel zin in een tweede termijn, en de rode loper is uitgerold door zijn partij. Gaat de VS op 5 november 2024 dan echt kiezen tussen een 78-jarige en een 81-jarige?