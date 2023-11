Omtzigt brengt kiezers in verwarring over wat hij wil

Vanochtend wekte Pieter Omtzigt de sterke indruk dat hij de voorkeur geeft aan een kabinet waaraan behalve VVD en zijn NCS ook Ja21, SGP en BBB meedoen. Het zou het rechtste kabinet van na de oorlog zijn.

Maar enige uren later liet Omtzigt weten dat hij verkeerd begrepen was. Hij had slechts een aantal partijen opgenoemd ter rechter zijde die zouden kunnen samenwerken.

Of hij echt verkeerd begrepen is of dat hij geschrokken is van de reacties op zijn keuze is niet duidelijk.

Omtzigt weigert nog altijd te zeggen of hij beschikbaar is om premier te worden.