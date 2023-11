Bijna alleen christenen stemmen nog op het CDA

Het CDA trekt bijna uitsluitend christelijke kiezers. Slechts 15 procent van de mensen die van plan zijn op de partij van Henri Bontenbal te stemmen, gelooft niet. In 2021 was dat aandeel nog twee keer zo hoog: bijna een derde van de CDA-kiezers was toen niet-religieus. Dat blijkt uit gegevens van het EenVandaag Opiniepanel, die de redactie van dat panel op verzoek van het Nederlands Dagblad heeft geanalyseerd.

Dat het aantal niet-religieuze kiezers slinkt, is een logisch gevolg van het kleiner worden van het CDA als geheel, denkt Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Volgens Dijkman blijft nu het "kernelectoraat" over. Dat zijn de kiezers die binding hebben met het christelijke geloof.

Het CDA wilde altijd een brede volkspartij zijn, zegt Dijkman. Een streven dat alleen behaald kon worden door "met twee woorden te spreken". "Aan de ene kant vanuit de christelijke overtuiging en tegelijk door een handreiking te doen naar de seculiere samenleving. Daardoor lukte het om zowel religieuzen als niet-religieuzen aan de partij te binden."