Meloni haalt ten dode opgeschreven Engelse baby naar Rome toe

Premier Giorgia Meloni heeft de Engelse ongeneeslijk zieke baby Indi Gregory de Italiaanse nationaliteit verleend, waardoor het meisje naar Rome kan worden overgevlogen. Britse artsen hadden besloten om de behandeling van het doodzieke en totaal afhankelijke kindje te stoppen.

De ouders waren het niet eens met de beslissing en spanden een rechtszaak aan. "We weten dat ze gehandicapt is, maar je laat gehandicapte mensen niet gewoon sterven. We willen haar nog een kans geven", zeiden ze tegen de rechter. Het hooggerechtshof oordeelde echter dat de lasten van de behandeling groter zijn dan de voordelen, en dat het medische bewijs 'unaniem en duidelijk' is.

'Unaniem en duidelijk medisch bewijs'

Het meisje is geboren met een zeer zeldzame, ongeneeslijke aandoening waardoor haar cellen geen energie aanmaken. Dit zorgt onder andere voor een abnormale spierontwikkeling en ze ligt voortdurend in bed aan de beademing. Gistermiddag om 15.00 uur zou de beademing losgekoppeld worden, maar toen stapte Meloni in. Ze bleek gevoelig voor oproepen van de ouders van het kind en christelijke pro-life-organisaties.

In Italië is elke vorm van euthanasie en levensbeëindiging illegaal, en dankzij het op de valreep verworven Italiaanse staatsburgerschap kan ze nu waarschijnlijk overgebracht worden naar het kinderziekenhuis Bambino Gesù in Rome, wat verbonden is aan het Vaticaan. Eerder had de Britse rechter dit nog verboden.

"Ik ben trots dat mijn dochter Italiaanse is", reageerde vader Dean Gregory in Italiaanse media. "Ik bedank de Italiaanse regering en het Italiaanse volk hartelijk. Dankzij jullie hebben wij weer hoop en vertrouwen in de mensheid."