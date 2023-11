Burgemeester Melissant van Gorinchem met de dood bedreigd: “De tijd is gekomen. Ik ga je vermoorden”.

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft aangifte gedaan van bedreiging. Deze zomer werd ze door een man uit Gorinchem opgewacht voor haar huis. Hij zei volgens haar: "De tijd is gekomen. Ik ga je vermoorden". Maandag kwam ze dezelfde persoon opnieuw tegen. Hij riep dat hij autonoom is, niet naar haar hoeft te luisteren en dat de kogels komen, meldt Rijnmond.

Melissant (CDA) is sinds augustus 2017 burgemeester van Gorinchem. Maandag loopt ze langs het oude stadhuis. Het is druk in de stad, want de weekmarkt is in volle gang. Een man op klompen spreekt haar aan. De burgemeester herkent hem meteen, want hij stond al eerder voor haar woning. De man uit zijn frustraties over de macht van Melissant. Tussen het winkelend publiek roept hij niet veel later dat "de kogels komen". Daarna beent hij weg.

Omstanders proberen Melissant te steunen. De burgemeester meldt het voorval bij de politie en doet later aangifte. Eerder dit jaar werd Melissant opgewacht door dezelfde man. Ze liep buiten en zag dat hij haar in de gaten hield. De man bedreigde haar daarna in haar eigen straat.