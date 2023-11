Politieke prominenten sluizen massaal geld weg via Nederland: 14 miljard aan verdachte transacties

Er is sinds enkele jaren extra toezicht op transacties van hooggeplaatste personen en hun familieleden, en hiermee is een beerput aan malversaties opengegaan. Zo sluiste een Angolese presidentsdochter 52 miljoen euro weg via een Amsterdamse bv. En de dochter van een Moldavische politicus kreeg haar studie in Maastricht betaald vanaf een bankrekening op de Britse Maagdeneilanden. In totaal is voor 14 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt.

Buitenlandse staatshoofden, parlementsleden, hoge rechters of topmensen van staatsbedrijven zijn vatbaar voor omkoping en corruptie, en sinds enkele jaren moeten financiële instellingen, makelaars, kunsthandelaars, casino's en cryptobedrijven opvallende geldstromen melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is een overheidsinstelling die deze meldingen onderzoekt op mogelijke aanwijzingen voor witwassen of terrorismefinanciering.

Er waren meer dan honderd prominenten betrokken bij de 14 miljard euro die tussen 2011 en 2023 als verdacht zijn aangemerkt. De meesten zijn buitenlanders en een deel staat op een sanctielijst. De piek van verdachte geldstromen lag in 2022, toen de oorlog in Oekraïne begon. Er staan dan ook veel Russische geldstromen op de lijst.

Maar ook bankrekeninghouders in Cyprus, Zwitserland, Luxemburg, de Verenigde Arabische Emiraten, Monaco, de Maagdeneilanden, Letland, Portugal, Suriname, Groot-Brittannië, Ghana, Frankrijk, Angola en Singapore komen vaak op de lijst voor, schrijft de NOS.