Omtzigt: ‘Mijn voorkeur ligt in de Tweede Kamer’. NSC wil niet met PVV regeren

We gaan over dertien dagen naar de stembus, maar Pieter Omtzigt weigert nog altijd duidelijkheid te verschaffen over zijn mogelijke premierschap. In een uitzending van RTL Nieuws lijkt hij voor te sorteren op een plek in de Tweede Kamer, en niet in het Torentje.

"De beste plek om te hervormen ligt in de Kamer. Daar ligt mijn voorkeur. Dat lijkt mij nog steeds de beste plek", zegt hij in de verkiezingsserie De Lijsttrekkers. "We zijn niet opgericht om het Torentje te halen, maar om de vertrouwensband te herstellen." Hij laat ook in het midden of het antwoord op de prangende premiersvraag voor 22 november komt. "Ook dat ga ik niet zeggen."

NSC zegt nee tegen PVV

Wel is hij duidelijk over een mogelijke coalitiesamenwerking met de PVV van Geert Wilders. "Een samenwerking met de PVV is heel lastig. Een van de grondwettelijke waarden, de godsdienstvrijheid, accepteert de partij niet."

Een minderheidskabinet is zeker een optie, legt Omtzigt uit. "Voor het politieke klimaat is het heel gezond. Ik hoop dat als er een minderheidskabinet komt, wij daaraan meedoen. Dat is een politieke vernieuwing."