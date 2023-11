Halsema grapt bij afscheid Annabel Nanninga (JA21): ‘Als het in Amsterdam één grote eenheidsworst was, dan was u de vegaburger.’

Na vijf jaar raadslid te zijn geweest, nam Annabel Nanninga deze week afscheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Burgemeester Femke Halsema sprak haar prachtig toe. “Er hoeft niemand aan te pas te komen, u cancelt uzelf.”

'De deugkneuzen hangen de vlag uit'

“Amsterdam piept en kraakt onder het juk van een extreemlinks bestuur,” begon Halsema. “De deugkneuzen hebben hier onveranderlijk de leiding en de raad is – ondanks uw noeste werk – nog niet echt van kleur verschoten. En nu hoeft er niemand aan te pas te komen, want u cancelt uzelf. Op het hoofdkantoor van het milieu-, dier- en mensvriendelijke Woke International is de vlag uitgegaan. Dat zult u begrijpen.”

Pyongyang aan het IJ

Er werd gelachen in de zaal, en ook Nanninga kon de speech, gebaseerd op de Twitterberichten en eigen woorden van Nanninga over de Amsterdamse politiek wel waarderen. “Als iemand de crisis begrijpt die Amsterdam teistert, dan bent u het: het is geen vijf voor twaalf, maar half één in Pyongyang aan het IJ”, aldus Halsema.

“Hoe moet de GGZ Raad 020 nu verder, zonder de psychiater die zich ontfermt over haar patiënten? Als dolende zielen zullen wij nu op de tast het hekje moeten vinden, dat ons afscheidt van de linkse afgrond waarvoor u ons wist te behoeden.”

Vegaburger tussen bestuurlijke eenheidsworst

Er waren ook serieuze woorden voor het ‘strijdvaardige en markante’ raadslid. Ze werd geprezen voor de onvermoeibare strijd voor absolute vrijheid van meningsuiting en tegen elke vorm van censuur. Halsema benoemde ook haar originele stijl: “Als het in Amsterdam inderdaad ‘een grote eenheidsworst’ is, zoals u in de campagne ooit zei, dan was u een vegaburger. De spreekwoordelijke uitzondering.”

Nanninga reageerde op X: “Een ontzettend scherpe, leuke speech van BM Halsema. Een soort ‘best of’ compilatie van al mijn rants over Wokum.”

Kijk de hilarische speech van burgemeester Halsema hier terug op Telegraaf video.