Russische verkrachter en moordenaar loopt weer vrij rond in ruil voor half jaar vechten in Oekraïne

De Russische dictator Vladimir Poetin verleent aan de lopende band gratie aan criminelen in ruil voor militaire dienst in Oekraïne. Als je een half jaar oorlog overleeft, ben je een vrij man. Zelfs verkrachter en moordenaar Vladislav Kanyus loopt nu weer vrij als een vogel door de straten van zijn oude woonplaats Kemerovo.

Sadistische moordenaar

Kanyus werd vorige zomer tot 17 jaar cel in een Siberische high-security gevangenis veroordeeld wegens het urenlang slaan, verkrachten en wurgen tot de dood van zijn ex-vriendin Vera Pekhteleva. De arme vrouw, die de relatie net had uitgemaakt, bleek 111 messteken te hebben over haar hele lichaam.

De zaak zorgde voor heel wat commotie in Rusland omdat buren haar hoorden schreeuwen en tot zeven keer toe de politie belden. Toch slaagden agenten er niet in om haar tijdig te redden, schrijft The Moscow Times.

Vrijlating als dank voor bewezen diensten

Na nog geen jaar cel wordt de moordenaar alweer vrijgelaten in ruil voor een half jaar vechten aan het front in Oekraïne. De ouders van het slachtoffer kwamen er zelf achter dat de moordenaar van hun dochter niet meer vastzat. De man heeft zijn half jaar aan het front er nu op zitten en is een vrij man in Rusland.

Na de rechtszaak en alle leed eromheen zien de ouders van het slachtoffer nu dat de moordenaar van hun dochter selfies post op Russische sociale media, en dweept met zijn herwonnen vrijheid. Er lopen steeds meer van dit soort 'tijdbommen' rond in de Russische samenleving.