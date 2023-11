Universiteiten: toename studenten uit buitenland gestopt

De toename van het aantal studenten uit het buitenland die met een opleiding aan een Nederlandse universiteit beginnen is gestopt. Uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Nederlandse universiteiten blijkt volgens de Vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) dat dit collegejaar minder internationale studenten zijn gestart met een bacheloropleiding aan een Nederlandse universiteit dan vorig jaar.

Bij de masters is nog wel sprake van een lichte toename, maar in totaal stabiliseert de internationale instroom, aldus de vereniging. Een mogelijke verklaring is dat universiteiten minder internationaal zijn gaan werven en meer informatie over het tekort aan studentenwoningen zijn gaan geven, aldus UNL. Bij het hoger beroepsonderwijs is het aantal internationale studenten ongeveer gelijk gebleven sinds 2022, aldus de Vereniging Hogescholen.

Er is al langer veel te doen over de toestroom van buitenlandse studenten, onder meer omdat er weinig woonruimte voor studenten is en de collegezalen uitpuilen. De "internationale dimensie" van hogescholen en universiteiten is van "groot belang" voor Nederland, voor studenten, voor onderwijsinstellingen, voor de kenniseconomie en voor de samenleving, zegt een woordvoerder van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Maar "we moeten wel toe naar een betere balans in de internationalisering van het hbo en wo. Tussen enerzijds het benutten van de grote toegevoegde waarde van internationalisering en anderzijds het behouden van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid."

Het is "zaak het aantal studenten dat naar Nederland komt te kunnen beheersen en sturen. Ongeremde groei zet namelijk de onderwijskwaliteit onder druk. De toegankelijkheid voor Nederlandse studenten dreigt dan in het gedrang te komen bij bepaalde Engelstalige opleidingen en vooral in grote steden is het voor studenten steeds lastiger om een kamer te vinden."

Vergeleken met 2022-2023 begonnen dit jaar 220 internationale studenten minder met een bachelor aan een universiteit. Ook het aantal buitenlandse studenten dat nieuw in Nederland komt doorleren voor een master ging iets omlaag. Het aantal internationale studenten dat begint met een masteropleiding in ons land groeide wel met 550 in totaal, maar dat komt dus vooral door mensen die al eerder in Nederland studeerden.